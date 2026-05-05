Beşiktaş'ta 8 Değişiklikle Konyaspor Maçı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde oynanan son maça göre 8 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maça siyah-beyazlı futbol takımı Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Devis Vasquez, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Jota Silva, Tiago Djalo, Devrim Şahin ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2-0 kazandıkları Gaziantep FK karşılaşmasının 11'inde 8 değişikliğe gitti.

Kalede Ersin Destanoğlu'ndan vazgeçmeyen 53 yaşındaki teknik adam, Konyaspor müsabakasında savunma dörtlüsünü tamamen değiştirdi. Gaziantep FK maçında savunmada şans verdiği Taylan Bulut, Djalo ve Uduokhai'yi yedek soyunduran Yalçın, Yasin Özcan'ı kadroya almadı. Sergen Yalçın, bu isimlerin yerine Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu ile Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, orta sahada Salih Uçan'ın yerine Wilfred Ndidi'ye formayı verdi. Yalçın, merkezde ise formayı kaptan Orkun Kökçü'ye teslim etti. Ndidi ve Orkun Kökçü'ye orta alanda Asllani eşlik etti.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, hücumda ise Cengiz Ünder, Jota Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekti. Sergen Yalçın, hücumun sağında Olaitan'ı, solunda Toure'yi, ileri uçta ise Oh'u sahaya sürdü.

Beşiktaş Tüpraş'a başkandan çiçek takdimi

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş oyuncularına maç öncesinde kulüp başkanı Serdal Adalı çiçek takdim etti.

Finalde İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, tam kadro Tüpraş Stadı'nda yer aldı.

Beşiktaş Tüpraş, daha sonra Konyaspor ile oynanan yarı final maçını izledi.

Sergen Yalçın'a 100. Süper Lig maçı plaketi

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a Beşiktaş'ın başında 100. Süper Lig maçına çıkmasından dolayı karşılaşma öncesinde plaket verildi.

Başkan Serdal Adalı, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük müsabakasında Beşiktaş ile 100. lig maçına çıkan Yalçın'a plaketini takdim etti.

Konyaspor ilk 11'i

İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise Beşiktaş karşısında şu 11 ile mücadele etti:

Bahadır Han Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Enis Bardhi, Jackson Muleka.