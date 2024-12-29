Beşiktaş’ta Başkan Adayları Üyeleri Karşıladı

Beşiktaş'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, üyeleri kapıda karşıladı.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, oy kullanmak üzere genel kurula gelen üyelerini kapıda karşıladı. Adalı ve Yücel, üyelerin tek tek elini sıkarak destek istedi. - İSTANBUL
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