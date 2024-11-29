Beşiktaş'ta Başkan İstifası ve Gelecek Süreç - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Başkan İstifası ve Gelecek Süreç

Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifası sonrası Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını duyurdu.

29.11.2024 18:19
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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, siyah-beyazlı kulüpte başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel'in bu görevi yürüteceğini ancak yönetim kurulu üye sayısının 6-7'ye düşmesi halinde yeni tüzüğe göre kongre kararı alınacağını söyledi.

Yamantürk, Hasan Arat'ın görevinden istifa etmesi ve 2025 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurula kadar yaşanacak süreçle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkan Arat'ın görevinden ayrılmasına çok üzüldüğünü dile getiren Tevfik Yamantürk, "İkinci başkan Hüseyin Yücel, mayıs ayındaki olağan genel kurula kadar başkan olarak devam edecek. Ancak istifalar devam ederse ve yönetici sayısı 6-7'ye düşerse denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, yeni tüzüğe göre kulübü seçime götürecek." ifadelerini kullandı.

2017'den bu yana divan kurulu başkanı olduğunu ve bu süreçte birçok başkanın görev yaptığını hatırlatan Yamantürk, "Beşiktaş'ın tarihinde bizim dönemdeki kadar çok başkan gören divan kurulu olmadı diye düşünüyorum. Kaç teknik direktör olduğunu saymıyorum bile. Yönetimlerde bir zafiyet var. Bunun önüne geçmeliyiz." diye konuştu.

"Van Bronckhorst bırakıp gitmez"

Siyah-beyazlı futbol takımında üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronkchorst'un görevine son verileceği iddialarına ilişkin de konuşan Tevfik Yamantürk, şu görüşleri paylaştı:

"Van Bronckhorst, haklı olarak bırakıp gitmez. Sözleşmesi var. Hoca bütün alacaklarını alıp gitmeyi bekleyecek. Bu, milletin birkaç milyon avrosunun hiçbir emek göstermeden yurt dışına çıkması demek. 'Rıza Çalımbay'ı göndermeyin' dediğimde bana sosyal medyadan yüklenmişlerdi. Fernando Santos'un ardından Van Bronckhorst'a da yüksek tazminat ödenecek. Bir avro bile olsa yazık değil mi bu milletin parasına. İnşallah bu son olur. Bundan sonra kulübün bir emanet olduğunu düşünen insanlar gelir ve kendi kaynaklarını harcıyormuş hassasiyetiyle Beşiktaş'ı borçlandırmazlar."

"Serdar Topraktepe ile devam edilmeli"

Van Bronckhorst ile yolların ayrılması durumunda takımın başına yeni bir teknik direktör getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Serdar Topraktepe gibi kupa kazandırmış bir kıymet varken ilave harcamalar yapılmayı doğru bulmuyorum. Serdar Topraktepe ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. İlave transfer yapılması da yanlış. Umarım Hüseyin Yücel, ilave transfer yapıp kulübün geleceğini karanlığa itmez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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