Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak

Beşiktaş\'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak

Beşiktaş Kulübü, Gedson Fernandes'in sakatlığı ve Daniel Amartey'in ağabeyinin cenaze törenine katılması nedeniyle Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların görev alamayacağını duyurdu.

02.05.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Gedson Fernandes ile Daniel Amartey'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacağını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan maçta ağrı hisseden Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı belirtilerek, "Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Gedson Fernandes, Beşiktaş, Trendyol, Rizespor, Çaykur, Gana, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak İşte görüşme sonrası kulislere düşen bilgiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iade-i ziyarette bulunacak
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
14:51 Münevver Karabulut’un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum Münevver Karabulut'un babası: Dublörünü yapar yollarlar, otopsi fotoğraflarına inanmıyorum
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 20:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Daniel Amartey Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement