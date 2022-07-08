Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

08.07.2022 16:47
Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, törende yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşması Vodafone Park'ta yapıldı. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp bünyesinde bulunan şubelerden sporcular ve kulüp üyeleri katıldı.

"Bu kıymetli camianın selameti için çabalamak hepimizin amacı olmalı"

Bayramlaşma sonra açıklamalar bulunan Ahmet Nur Çebi, "Benim kıymetli ailem. Allah nasip ederse yarın kurban bayramı, hepinizin kurban bayramını kutluyorum. Sizin huzurlarınızda burada olmayan tüm Beşiktaşlıların da bayramını kutluyorum. Biz kocaman bir aileyiz. Burada sadece yüzlerce kişi var ama buradakilerin tüm Beşiktaş ailesini temsil ettiğini biliyoruz. Aile olmak birlik ve beraberliği gerektiriyor. Biliyorsunuz bu sezon özellikle Mali Genel Kurul'dan ve Seçimli Genel Kurul'dan çıktıktan sonra Beşiktaş'ta bu senenin birlik ve beraberlik senesi olmasını amaçladığımı ifade etmiştim. Burada da diyorum ki sadece bu sene değil, bütün seneler Allah bize birlik ve beraberlik nasip etsin. Bu sene bunun başlangıcı olsun. İnançlarımıza göre bayramlar genellikle dargınlıkların, küslüklerin son bulduğu zamanlar olarak bilinir. Bütün Beşiktaşlıların bana kırgınlıkları varsa, küslükleri var ise beni affetmelerini, hoş görüyle yaklaşmalarını diliyorum. Benim de var ise ben de hakkımı hukukumu helal ediyorum. Böylece sizlerin de müsaadesiyle tüm Beşiktaşlılar ile bir helalleşme olarak yapmak istiyorum. Bu bayramda burada birçok Beşiktaşlı var. Eski yöneticilerimiz, sporcularımız var. Birçok tanıdığım, dostlarım var. Telefonlarda mesajlaştığım, görüştüğüm ama ilk defa burada gördüğüm insanlar var. Herkesi burada görmekten mutluluk duydum. Biz gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Sırası geldiği zaman devredeceğiz ve sıradaki arkadaşlarımız bayrağı devralacaklar. Görüyorsunuz ki koskoca 120 yıllık bir camia. Biz bir gün göçüp gideceğiz ama çocuklarımız ve geride kalanlar bu muhabbette veya başka bir yerde kucaklaşmaya devam edecekler. Onun için farkına varmalıyız ki bu kıymetli camianın selameti için çabalamak hepimizin amacı olmalı" ifadelerini kullandı.

"Vatanımız, milletimiz ve Beşiktaş'ımız var olsun"

"Cumhuriyetin 100. yılında her kulüp gibi tabii ki biz de şampiyon olmak istiyoruz" diyen Başkan Çebi, sözlerine şöyle devam etti:

"Sevgili Beşiktaşlılar, bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı, Beşiktaş'ımızın da 120. yılı biliyorsunuz. Bu sebeple başarılı olmak istiyoruz. Allah inşallah birlik ve beraberlik içerisinde Beşiktaş'a nice 120 seneleri Türkiye Cumhuriyeti'nin de devamını nasip eder. Vatanımız, milletimiz ve Beşiktaş'ımız var olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

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