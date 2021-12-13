- Beşiktaş'ta gözler Rıza Çalımbay ve Bruno Pinheiro'da

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Siyah-beyazlılarda hoca adayları 2'ye düştü. Yerli isim olarak Rıza Çalımbay'da yabancı hoca olarak da Bruno Pinheiro'da karar kılındı. Son karar yarın verilecek.

Beşiktaş'ta teknik direktörün belirlenmesi için gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı biraz önce sona erdi. Siyah-beyazlı ekibin gündeminde birçok hoca yer alırken, bugün gerçekleşen toplantıyla birlikte bu sayı 2'ye indi. Yönetim Kurulu'nun "Yerli bir hoca olacaksa, Beşiktaş'ın içinden gelen bir isim olsun" önerisi, Başkan Ahmet Nur Çebi'den de kabul gördü. Yerli hoca konusunda Rıza Çalımbay isminde karar kılınırken, yabancı konusunda ise Bruno Pinheiro öne çıktı. Bu iki isim için son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek. Hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde yeni teknik direktörü yarın belirlemek isteyen yönetimde, ibre ligi ve takımı da iyi bilmesi nedeniyle Rıza Çalımbay'dan yana.