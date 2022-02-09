Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, uygulanan taktik programın ardından oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, yarın saat 20.30'da Vodafone Park 'ta Göztepe ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların Göztepe maçı kadrosu şöyle: " Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira."