Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta gördüğü kırmızı kartın bedelini ödüyor.
23 yaşındaki Arnavut orta saha, Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olduktan yalnızca 5 dakika sonra Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemin kararı sonrası Beşiktaş sahada 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kristjan Asllani hakkında karar çıktı. PFDK, Arnavut futbolcuya 2 maç men cezası verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza - Son Dakika
