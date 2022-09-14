Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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