Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

14.09.2022 20:11
Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan idman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman koşu ve ayak tenisi çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.


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Kaynak: DHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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