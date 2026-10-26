Beşiktaş'ta Italiano, Başakşehir maçında Crystal Palace 11'inden 8 değişiklik yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'ta Italiano, Başakşehir maçında Crystal Palace 11'inden 8 değişiklik yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 biten Crystal Palace maçının 11'inden 8 değişiklikle Başakşehir'e çıktı. Italiano, savunma dörtlüsünün tamamını değiştirirken orta sahada yalnızca Ndidi ve Trossard ilk 11'de kaldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Crystal Palace maçının 11'inden 8 değişiklik yaparak Başakşehir mücadelesine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italino, geçtiğimiz hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kaldıkları Crystal Palace müsabakasının 11'inden 8 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı. İtalyan teknik adam, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara, Fabio Miretti, Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı ve Hyeon-Gyu Oh'un yerine Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny ve Dusan Vlahovic'e görev verdi.

Beşiktaş'ın, Başakşehir maçı 11'i şöyle:

"Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic."

Siyah-beyazlılarda; Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Hyeon-Gyu Oh, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy yedek soyundu.

Savunmanın tamamı değişti

İtalyan teknik adam, Crystal Palace maçında sahaya sürdüğü defans 4'lüsünün tamamını değiştirdi. İngiliz ekibine karşı Taylan Bulut, Emmaneul Agbadou, Tiago Djalo ve Kassoum Ouattara ile sahaya çıkan Italiano, Başakşehir karşılaşmasında bu oyuncuların tamamını kulübeye çekti.

Beşiktaş, bu akşamki müsabakada; Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz savunma hattına şans tanıdı.

Orta sahada Ndidi ve Trossard kaldı

Siyah-beyazlılarda Crystal Palace mücadelesinde orta sahada görev alan futbolculardan sadece Leandro Trossard ile Wilfred Ndidi, Başakşehir'e karşı 11'de başladı.

Vincenzo Italiano, Kartal Kayra'nın yerine Salih Özcan'a, İlhan Fakılı'nın yerine Vaclav Cerny'ye ve Fabio Miretti'nin - Junior Olaitan'a görev verdi.

Kaynak: İHA
Vincenzo ItalianoBaşakşehirBeşiktaşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Beyazıt Öztürk’e tepkiler çığ gibi Beyazıt Öztürk'e tepkiler çığ gibi
İsrail saatler sonra sandık başında Anketler ne diyor, işte son durum İsrail saatler sonra sandık başında! Anketler ne diyor, işte son durum
Günün ilk derbisinde geri dönüş İşte kazanan Günün ilk derbisinde geri dönüş! İşte kazanan
Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı Hepsi cezaevini boyladı Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi sokağa teslim etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sokağa teslim etmeyiz
19:14
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya “Libya mutabakatı“ mesajı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya "Libya mutabakatı" mesajı
18:53
Bayrampaşa’da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
Bayrampaşa'da yol çöktü: Mahsur kalanlar var
18:18
Siirt’te petrol sahasında yangın
Siirt'te petrol sahasında yangın
17:53
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
17:03
Hırsız kadınlar kamerada Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Hırsız kadınlar kamerada! Kapıyı açıp daireye girdiler ama o anda hiç beklemedikleri bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 19:34:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Italiano, Başakşehir maçında Crystal Palace 11'inden 8 değişiklik yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei