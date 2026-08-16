Beşiktaş\'ta Italiano\'nun Beşinci Galibiyeti

Beşiktaş'ın İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşısında elde edilen galibiyetle birlikte siyah-beyazlıların başında çıktığı 5. resmi müsabakayı da kazandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların deneyimli teknik adamı Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte siyah-beyazlıların başında çıktığı 5. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmış oldu.

İtalyan çalıştırıcı önderliğinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Beşiktaş'ın bileği bükülmedi.