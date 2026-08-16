Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Eyüpspor maçında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Trossard ve Agbadou 11'de.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son maça göre kadroda 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı mücadelede sahaya Alexander Nübel, Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11'i ile dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Emirhan Topçu ve Amir Murillo şans bekledi.???????

Teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 3. tur eleme turunda Hradec Kralove ile İstanbul'da oynanan karşılaşmaya göre 4 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam Murillo, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Oh'u kulübeye çekerken, ilk 11'de Taylan Bulut, Agbadou, Trossard ve Semih Kılıçsoy'u sahaya sürdü.

Trossard ilk kez 11'de

Beşiktaş'ın Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, Eyüpspor karşısında ilk 11'de maça başladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile oynanan rövanş maçında ilk kez siyah-beyazlı formayla tanışan Trossard, Vincenzo Italiano tarafından ilk haftadaki Eyüpspor karşılaşmasında 11'de görevlendirdi.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki ilk maçına eflatun-sarılılar karşısında çıktı.

Agbadou, formasına kavuştu

Beşiktaş'ta Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez 11'de maça başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Agbadou, Slovakya kampına geç dahil olmasına rağmen formunu yakalayarak Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçında ilk 11'de yer alan Taylan Bulut ve Semih Kılıçsoy da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde süre almıştı.

Taraftardan oyunculara destek

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolculara destek verdi.

Taraftarlar, ısınma bölümünde tribünlere tek tek çağırdıkları oyunculara destekte bulundu.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri - Son Dakika

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