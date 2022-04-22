Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

22.04.2022 15:01
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında pazartesi günü sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valérien Ismaël yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmalarıyla başladı. İdman, minyatür kale çalışmalarının ardından oynanan çift kale taktik maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig, Pazartesi, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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