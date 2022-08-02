Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor

Yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde girecek Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor.

Siyah beyazlı formayı giydiği günden bu yana yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istenilen katkıyı veremeyen 27 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde sözleşme feshi konusunda anlaşmaya yakın olduğu bildirildi.

TOTTENHAM'DAN 4.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

27 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 sezonunda 4 milyon 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Fransız futbolcu, Beşiktaş formasıyla 86 müsabakada şans buldu. 27 yaşındaki oyuncu, bu sürede rakip ağları 16 kez havalandırdı. Georges Kevin N'Koudou, takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 4 milyon 200 bin euro olarak belirtiliyor.