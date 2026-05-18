Beşiktaş'ta Kritik Toplantı

BEŞİKTAŞ'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan toplantı sona erdi.

Süper Lig'de sezonu 4'üncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Tecrübeli teknik adamın görevi bıraktığı öğrenilirken, konuyla ilgili resmi açıklamanın gün içinde yapılacağı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Futbol Takımları Koordinatörü Serkan Reçber ile de yolların ayrılması bekleniyor.