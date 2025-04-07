Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta maçın başında beklenmedik bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 9. dakikada sakatlandı. Tedavisinin ardından oyuna devam bir süre devam eden ve kendisini deneyen Emirhan, daha sonra 15. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.
Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Emirhan Topçu yerine 17. dakikada Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu. Emirhan, oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta maçın başında şok sakatlık - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)