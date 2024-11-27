Beşiktaş'ta Yönetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpte son günlerde yaşananlar üzerine toplantı yapılırken özellikle Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası konuşuldu. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu istifayı kabul etmezken, yapılan görüşmelerin ardından Onur Göçmez'in ikna edildiği ve istifasını geri çektiği açıklandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Olağanüstü Toplantı: Onur Göçmez İstifasını Geri Çekti - Son Dakika
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