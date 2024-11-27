Beşiktaş'ta Olağanüstü Toplantı: Onur Göçmez İstifasını Geri Çekti

Spor

Beşiktaş'ta Yönetim kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüpte son günlerde yaşananlar üzerine toplantı yapılırken özellikle Asbaşkan Onur Göçmez'in istifası konuşuldu. Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu istifayı kabul etmezken, yapılan görüşmelerin ardından Onur Göçmez'in ikna edildiği ve istifasını geri çektiği açıklandı.