Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlı takımda ilginç anlaş yaşandı.
Siyah-beyazlı futbolcular Alex Oxlade-Chamberlain ile Emirhan Topçu, karşılaşmanın 59. dakikasında kısa süreli tartışma yaşadı. İkili arasındaki gerginlik, Gabriel Paulista başta olmak üzere takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Dolmabahçe'de olay! Beşiktaşlı futbolcular maç oynanırken birbirine girdi - Son Dakika
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