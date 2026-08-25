Beşiktaş'ta Onana ile Sözleşme Feshi
Beşiktaş, Jean Emile Junior Onana ile sözleşmeyi karşılıklı anlaşma ile sona erdirdi.
BEŞİKTAŞ profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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