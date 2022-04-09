"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika

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Sık sık Beşiktaş ile adı anılan Ozan Tufan, siyah-beyazlıların gündemine bir kez daha geldi. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu için devreye giren Beşiktaş'ın transferdeki akıbetini İngiliz ekibi Watford belirleyecek.

FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALMASI BEKLENECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

O yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp, makul bir rakama Ozan'ı almak için de hamle yapacak. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Tecrübeli orta sahanın Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği ifade edilmişti.