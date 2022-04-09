"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor

09.04.2022 00:06

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan için Beşiktaş devreye girdi. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu için devreye giren Beşiktaş'ın transferdeki akıbetini İngiliz ekibi Watford belirleyecek.

Sık sık Beşiktaş ile adı anılan Ozan Tufan, siyah-beyazlıların gündemine bir kez daha geldi. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli futbolcu için devreye giren Beşiktaş'ın transferdeki akıbetini İngiliz ekibi Watford belirleyecek.

FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSİNİ ALMASI BEKLENECEK

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ise burada devreye girecek. Watford'dan Ozan'ı kiralamaya çalışacak. Watford küme düşerse Beşiktaş, Ozan'ın Fenerbahçe'den bonservisini bedelsiz almasını bekleyecek. Ancak o durumda da Ozan için başka takımların devreye girme ihtimali ortaya çıkabilecek.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTİYORUM"

O yüzden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kapısını çalıp, makul bir rakama Ozan'ı almak için de hamle yapacak. Ozan'ın daha önce de Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı belirtilmişti. Tecrübeli orta sahanın Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'ya "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" dediği ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın! Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın! Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu! Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!

Fenerbahçe, Ozan Tufan, Beşiktaş, Watford, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Beşiktaş'ta oynamak istiyorum' diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika


Son Dakika
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
23:23 Komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi
23:07 CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesiyle muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 00:21:43. #1.11#
SON DAKİKA: "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement