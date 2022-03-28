Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

28.03.2022 14:35
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile 3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda sakatlıkları geçen Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımla çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından koordinasyon çalışması yaptı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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