Beşiktaş'ta Pjanic takımla çalıştı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Pjanic takımla çalıştı

29.03.2022 00:57
Beşiktaş'ta Pjanic takımla çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Ayrıca Miralem Pjanic ile Welinton Souza da takımla birlikte çalıştı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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