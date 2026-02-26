Beşiktaş'ta Ramazan İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ta Ramazan İftarı

Beşiktaş\'ta Ramazan İftarı
26.02.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, sanatçılar ve basınla bir araya geldi; başkan Adalı, moral ve birlik mesajı verdi.

Beşiktaş camiası, ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftarda sanatçılar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tüpraş Stadı'nda bulunan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen iftar programına Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları, sanat camiasının önde gelen isimleriyle Beşiktaş'ı takip eden basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübe verdikleri hizmetten ve kattıkları değerden dolayı basın mensupları ile sanatçılara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız, son zamanlardaki yükselişiyle taraftarına, camiasına moral vermeye, Beşiktaşlıları mutlu etmeye başladı. Yakaladığımız bu olumlu havanın daha güçlü bir şekilde devamını sağlamak için, sizlerin Beşiktaş menfaatlerini gözetecek, birlik beraberliğimizi güçlendirecek bir yol izlemeniz çok önemli. Birlik beraberliğini, ruhunu, özgüvenini yeniden yakalamış bir Beşiktaş'ın önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha belirtiyor, Beşiktaş'ımızı hep birlikte layık olduğu güzel günlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamlı geceye katılarak Beşiktaş ailesine duyduğunuz aidiyeti bir kez daha gösterdiğiniz için teşekkür ediyor, Ramazan ayının bizlere ve Beşiktaş'ımıza sağlık, mutluluk, başarı getirmesini temenni ediyorum."

İftar programının ilgi odağı ise siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh oldu.

Tüpraş Stadı Kartal Yuvası mağazasında gerçekleştirilen imza gününün ardından iftar programına katılan 24 yaşındaki futbolcu, başkan Serdal Adalı ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Etkinlik, Beşiktaş, Kültür, Futbol, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Ramazan İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

22:30
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde adını son 16 takım arasına yazdırdı İşte muhtemel rakiplerimiz
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:51
Tedesco’dan bol sürprizli 11
Tedesco'dan bol sürprizli 11
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
21:09
Londra’da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
Londra'da Türk kuyumcu dükkanı palalı hırsızlar tarafından soyuldu
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 22:45:03. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Ramazan İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.