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Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

09.01.2022 11:31
Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Salih Uçan sağlık sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sindirim sistemi enfeksiyonu (gastroenterit) geçirdiği için Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşması saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Salih Uçan, Beşiktaş, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Salih Uçan, Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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