Beşiktaş'ta Sissoko'nun sözleşmesi sağlık sorunu nedeniyle donduruldu
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğunu duyurdu. Kulüp, oyuncunun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin yeniden aktif edileceğini belirtti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Malili pivot Mady Sissoko'nun sözleşmesinin dondurulduğu duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz'da takımın kadrosuna dahil olan Sissoko'nun sözleşmesinin, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşmenin aktif edileceği de belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Sissoko'nun sözleşmesi sağlık sorunu nedeniyle donduruldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?