Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş\'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı
26.05.2025 19:51
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Beşiktaş'ın transfer için görüştüğü Mahmudu Bajo, Dunajska Streda'dan ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mahmudu Bajo için sıcak bir gelişme yaşandı.

20 yaşındaki ön libero Bajo, sosyal medya hesabından açıklama yaparak kulübü Dunajska Streda'ya veda etti.

İşte Mahmudu Bajo'nun o açıklaması;

"Harika takımım,

Hüzün ve heyecan dolu duygularla sizlere veda ediyorum. Tüm sıkı çalışmanız, özveriniz ve birlikte paylaştığımız sayısız an için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Desteğiniz ve harika insanlar olmanız benim için çok kıymetliydi. Gelecekteki tüm çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinizi çok özleyeceğim.

Muhteşem taraftarlara,

Her şey için teşekkür ederim! Eşsiz desteğiniz benim için her şey demekti. Her maçta gösterdiğiniz tutku ve coşku için sonsuz minnettarım."

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Öte yandan Siyah-beyazlılara transfer olması beklenen Bajo'nun menajeri, sosyal medyadan İstanbul'a geldiğini paylaştı. Bu paylaşım sonrası taraftarlar transferin tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta transfer bitiyor! Mahmudu Bajo takımından ayrıldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Ben beşiktaşın ikincilik yarışında fenerbahçeyle kıyasıya mücadele edeceğini düşünüyorum ama beşiktaş erken havlu atıyor. Feneri ikincilik koltuğunda yalnız bırakıyor. Bakalım gelecek sezon ne olacak. 15 12 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Allah aşkına bajo kimdir yahu mahvettiniz Beşiktaşı ! 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Özay:
    Niye hakemlerle anlaşmanız 1998-2098 mi 6s 4 8 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Büyük trasfer bjk kesin şampiyon adamın bu seneki istatistiği milleti çıldırtır 10 0 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    Çöptaşın yeni çöp futbolcusu saç baş yolmaya hazır olun :D 2 3 Yanıtla
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