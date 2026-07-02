Beşiktaş\'ta Transfer Hareketliliği

BEŞİKTAŞ'IN transfer gündemi oldukça yoğun geçiyor. Dün itibariyle kiralık olan bütün futbolcularla yollarını ayıran siyah beyazlılar, yeni sezonun kadrosunu en az 8 transfer yaparak oluşturmak istiyor. Mevkisi boşalmış olan kale ve sol açık için 2'şer transfer planlayan Beşiktaş yönetimi; santrfor, 10 numara ve orta sahaya takviye yapma düşüncesinde. Başkan Serdal Adalı ve sportif direktör Önder Özen koordinesinde yürütülen çalışmalarda ilk olarak sol beke Kassoum Ouattara alındı. Monacolu oyuncuyu dün akşam İstanbul'a getiren Beşiktaş, sağlık kontrollerinin temiz çıkması halinde resmi sözleşme imzalayacak ve ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.

Beşiktaş'ın diğer transfer gündemi ise şu şekilde.

Kaleci: Uzun bir süredir Alexander Nübel için girişimlerde bulunan Beşiktaş, oyuncuyla anlaşma aşamasına yaklaşmasına rağmen, Bayern Münih ile yaptığı görüşmelerde tam bir sonuca ulaşamadı ve pazarlığa devam ediyor. Nübel'in olmama ihtimaline karşılık gündeme alınan diğer kaleci Roya Vallecano'dan Agusto Batalla. Bu arada sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'na kapılarını kapatmayan siyah beyazlılar, Ersin'in kalmak istemesi halinde masaya oturmaya hazır.

Santrfor: Taraftarı heyecanlandıracak bir santrfor için yüksek bütçe ayıran Beşiktaş'ın gündeminde Dusan Vlahovic ve Lukaku bulunuyor. Vlahovic henüz kesin bir dönüş yapmadı. Gündeme gelen Lukaku'nun sakatlık geçmişi ise başkan Adalı ve Önder Özen'i biraz daha düşünmeye iten en büyük sebep.

Sol açık: Beşiktaş bu mevkiye 2 transfer yapacak ve gündemdeki 1 numaralı isim Trossard. Arsenal ile pazarlıklarda önemli bir aşamaya gelen siyah beyazlılar, oyuncunun Dünya Kupası performansından dolayı menajerinin daha iyi teklifler beklemesi ve fiyat artırmasıyla frene basmış durumda. Sol açıktaki diğer güçlü aday ise İtalyan ekibi Sassuolo'dan Armand Lauriente.

10 numara: Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun isteği doğrultusunda 10 numara transferini gündeme alan başkan Adalı ve Önder Özen'in belirlediği ilk isim İtalyan Lorenzo Pellegrini. Serbest durumda olan Pellegrini ile temasa geçildi ve şartları soruldu. Beşiktaş ayrıca 6 numara mevkisine bir oyuncu daha transfer etmek istiyor ve isimleri belirlemeye başladı.