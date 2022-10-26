Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, ilk idmanını bu akşam gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların idmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.
Kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yolları ayırdığını resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde antrenmana çıktı. Kısa süre içerisinde ayrılığı resmen açıklayacak siyah-beyazlıların, Fransız hocaya fesih bedeli olarak maksimum 370 bin euro ödeyeceği belirtildi.
Beşiktaş'ta şu an teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Şenol Güneş. Yönetimin gerçekleştireceği toplantıda fikir birliğine varılması durumunda deneyimli hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta beklenen oldu! Ayrılık söylentileri sonrası Valerien Ismael, takım antrenmanında yer almadı - Son Dakika