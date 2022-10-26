Beşiktaş'ta beklenen oldu! Ayrılık söylentileri sonrası Valerien Ismael, takım antrenmanında yer almadı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta beklenen oldu! Ayrılık söylentileri sonrası Valerien Ismael, takım antrenmanında yer almadı

26.10.2022 17:23

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların akşam antrenmanında Ismael'in olmaması ve takımın başında Serdar Topraktepe'nin yer alması ayrılık söylentilerini kuvvetlendirdi.

Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş, ilk idmanını bu akşam gerçekleştirdi. Siyah-beyazlıların idmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer aldı.

FESİH BEDEL 370 BİN EUROYU GEÇMEYECEK

Kısa süre içerisinde Valerien Ismael ile yolları ayırdığını resmen açıklamaya hazırlanan Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde antrenmana çıktı. Kısa süre içerisinde ayrılığı resmen açıklayacak siyah-beyazlıların, Fransız hocaya fesih bedeli olarak maksimum 370 bin euro ödeyeceği belirtildi.

EN GÜÇLÜ ADAY ŞENOL GÜNEŞ

Beşiktaş'ta şu an teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Şenol Güneş. Yönetimin gerçekleştireceği toplantıda fikir birliğine varılması durumunda deneyimli hoca ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

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Valerien Ismael, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta beklenen oldu! Ayrılık söylentileri sonrası Valerien Ismael, takım antrenmanında yer almadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta beklenen oldu! Ayrılık söylentileri sonrası Valerien Ismael, takım antrenmanında yer almadı - Son Dakika
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