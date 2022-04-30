Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

30.04.2022 13:31
Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida, Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta dün yapılan antrenmanda sakatlanan Domagoj Vida, Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Dün yapılan antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrasında MR'ı çekilen yıldız savunmacının uyluk iç tendonunda ödem tespit edildi. Kayserispor karşılaşmasının kadrosundan çıkarılan Vida'nın tedavisine başlandı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok
Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Vida, Kayseri deplasmanında yok - Son Dakika


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