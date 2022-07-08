Beşiktaş'ta yoğun tempo - Son Dakika
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Beşiktaş'ta yoğun tempo

08.07.2022 13:34
Beşiktaş'ta yoğun tempo

Beşiktaş, Avusturya'da yaptığı sezon hazırlık kampında oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor.

Beşiktaş, Avusturya'da yaptığı sezon hazırlık kampında oldukça yoğun bir tempoda çalışıyor.

Günde çift idman yapan siyah beyazlı futbolcular, teknik direktör Valerien Ismael'in antrenman temposunun çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Uzun zamandır böylesi bir kamp temposu görmedik, ama çalışmalar çok iyi gidiyor" diye konuşuyorlar.Antrenmanların ilk 20 dakikasında kondisyon hareketleri yapan takım, hemen peşinden taktik çalışmalara geçiyor ve neredeyse hiç durmuyor. Taktik antrenmanda alışıla geldiği üzere, küçük bir bölümü kullanmak yerine sahanın tamamını kullanan Valerien Ismael, uygulatmak istediği 3-4-3 sisteminin ayrıntılarını sürekli olarak tekrar ettiriyor. 3-4-3, 3-4-1-2 gibi varyasyonları deneyen Ismael'in ana felsefesi, maçı rakip yarı alana yıkarak yoğun presle top kapmak ve hemen hücum organizasyonu oluşturmak. Top kaybının çok önemli olmadığını, kaybettikten sonra kazanmak için anında harekete geçmek gerektiğini sürekli tekrarlayan teknik adam, futbolcuların şu ana kadar verdiği reaksiyondan bir hayli memnun görünüyor.CEYHUN KAZANCI'DAN BÜYÜK TRANSFER BAŞARISI Beşiktaş'ta Sportif Direktörlük görevine getirildikten sonra hakkında soru işaretleri olan ve ilk başlarda eleştiri alan Ceyhun Kazancı, sezon açılışının daha 13. gününde hedeflenen transferlerin 5 tanesini bitirerek büyük takdir topladı.Geçen sezonun devre arasında Gedson'a imza attıran Ceyhun Kazancı, transfer döneminin açılmasıyla Saiss, Cenk Tosun, Weghorst ve son olarak Muleka'ya imza attırdı. Kazancı ayrıca, yıllardır sözleşme görüşmeleri çok uzatılan Atiba ile de hemen anlaşarak tecrübeli futbolcunun kampa katılmasını sağladı. Bir kaç gün içinde Türk stoper olarak Emrecan Uzunhan'ın transferini de bitirmesi beklenen Ceyhun Kazancı, bir teknik direktörün en çok istediği şey olan 'transferlerin kampa yetişmesi' olayını da gerçekleştirmiş oldu.

- Harıng
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Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor Beşiktaş'ın Avusturya'daki yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: DHA

Valerien Ismael, Avusturya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yoğun tempo - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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