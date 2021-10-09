Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti

Bu kan grubunda olanlar yaşadı! Hastalıklar onları daha az etkiliyor

AK Partili vekilin bu etiketler için yaptığı yorum vatandaşı çok kızdıracak

Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı

İlk kez A Milli olan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

Beşiktaş'ın geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük payı olan Josef de Souza, bu sezonda takımın bel kemiği durumunda. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcuya ülkesinden sürpriz bir talip çıktı.

KARİYERİNE BEŞİKTAŞ'TA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

GÖRÜŞMELERİN KISA SÜRE İÇİNDE SONLANDIRILMASI PLANLANIYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor. Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.