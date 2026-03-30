Beşiktaş\'tan Berke Özer hamlesi

Yeni sezon yapılanması için erkenden kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, kalesini güçlendirmek amacıyla düğmeye bastı.
Siyah-beyazlıların hedefindeki isim ise kariyerini Fransa'nın köklü ekiplerinden Lille'de sürdüren 25 yaşındaki kaleci Berke Özer.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, kalesini uzun yıllar boyunca gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir isim arayışındaydı. Bu doğrultuda teknik heyetin de onay verdiği Berke Özer için yaz transfer döneminde resmi girişimlerin başlaması bekleniyor.
Fransız basınındaki haberlere göre; Milli kalecinin önceliğinin Avrupa olduğu ancak Türkiye'den gelebilecek teklifleri de değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.
Bu sezon Lille kalesini 38 maçta koruyan Berke Özer, bu maçlarda kalesinde 48 gol görürken, 12 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.
