Beşiktaş'tan Camara Kararına Tepki

31.05.2026 22:41
Beşiktaş, Said Camara'nın puanının artışına itiraz etti, hukuksuzluk iddiaları yükseldi.

BEŞİKTAŞ Kulübü sezon boyunca 1 puanlı oyuncu statüsünde forma giyen Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcusu Said Camara'nın puanının, play-off çeyrek final serisinin başlamasına bir gün kala 1'den 2'ye yükseltmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın sporcusu Said Camara hakkında sportif adalet ve hukuki güvenlik ilkelerini hiçe sayan bir karara imza atarak; sezon boyunca 1 puanlı oyuncu statüsünde mücadele eden sporcumuzun puanını, play-off çeyrek final serisinin başlamasına yalnızca bir gün kala 1'den 2'ye yükseltmiştir.

12 yıldır ülkemizdeki çeşitli kulüplerde 1 puanlı oyuncu statüsünde mücadele eden bu oyuncunun puanının, takımımız şampiyonluğun en güçlü adayı konumundayken ve sezonun en kritik aşamasına gelmişken değiştirilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Play-off aşamasına kalan 7 takım bulunmasına rağmen, bu süreçte yalnızca Fenerbahçe İstanbul Jet ve Galatasaray Fuzul'un itirazda bulunmuş olması da dikkat çekicidir.

Camara'nın statüsüyle ilgili olarak sezon boyunca sessiz kalanların, transfer dönemi kapandıktan ve kadrolar kesinleştikten sonra harekete geçmesi en hafif tabirle art niyetli olduklarının açık bir ispatıdır.

Sahada bileğimizi bükemeyenlerin masa başında sonuç alma çabasına alet olan bu karar; yalnızca kulübümüze değil, ülkemiz tekerlekli sandalye basketbolunun itibarına da zarar vermektedir.

Beşiktaş JK olarak, bu açık hukuksuzluğa karşı tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA

