Beşiktaş'tan Çorum FK'ya Farklı Zafer - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Çorum FK'ya Farklı Zafer

Beşiktaş\'tan Çorum FK\'ya Farklı Zafer
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Beşiktaş, Süper Lig'deki 3. hafta maçında Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından çektiği şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

52. dakikada Diomande'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ iç direğe çarparak ağlara gitti. 2-1

59. dakikada Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada defanstan seken topa Vlahovic'in vuruşunda top filelerle buluştu. 3-1

66. dakikada Rıdvan'ın ceza sahasına yolladığı pasta savunmadan seken topu takip eden Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

73. dakikada ceza yayı üzerinden Olaitan'ın pasında İlhan Fakılı ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 5-1

77. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı ortada Mahmic kafayla dokunarak golü buldu. 5-2

83. dakikada Ndidi'nin topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İlhan Fakılı, topu Murillo'ya bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta üst direğe de çarpan top ağlara gitti. 6-2

86. dakikada İlhan Fakılı'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kalecinin uzaklaştırdığı topa ceza yayı sol tarafından Poku'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, Ndidi'nin kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny (İlhan Fakılı dk. 71), Junior Olaitan (Fabio Miretti dk. 77), Orkun Kökçü (Wilfred Ndidi dk. 71), Leandro Trossard (Ernest Poku dk. 84) Dusan Vlahovic (Hyeon gyu Oh dk. 71)

Yedekler: Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Kartal Kayra Yılmaz,

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Alexandre Penetra, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Berat Özdemir (Fredy dk.72), Ylber Ramadani (Ermin Mahmic dk. 46) Serdar Gürler (Cengiz Ünder dk. 46), Mohamed Diomande, Emircan Gürlük (Mame Thiam dk. 60), Jesus Ramirez (Markus Karlsbakk dk. 72)

Yedekler: Erhan Erentürk, Arda Hilmi Şengül, Ahmed Ildız, Göktan Gürpüz, Hüseyin Bulut

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Cerny (dk. 9) Vlahovic (dk. 43 pen.) (dk. 59) (dk. 66), İlhan Fakılı (dk. 73), Murillo (dk. 83) (Beşiktaş), Diomande (dk. 52), Ermin Mahmic (dk. 77) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Orkun Kökçü, Vlahovic (Beşiktaş), Ylber Ramadani, Gökhan Sazdağı, Jesus Ramirez, Uğur Uçar (Çorum FK)

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Çorum FK'ya Farklı Zafer - Son Dakika

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