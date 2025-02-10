Beşiktaş'tan Genç Yetenek Transferi

Spor

Beşiktaş, Kolombiya Ligi ekiplerinden La Equidad forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Genç oyuncu, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.

Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. - İSTANBUL