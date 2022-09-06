Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaşmaya vardı.
Teknik direktör Valerien Ismael, İngiliz kanat oyuncusunu Kevin N'Koudou ile rekabete sokmayı planlıyor.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusun bonservis bedeliyle kadroya katılması bekleniyor.
Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen Redmond, geçen sezon ise 32 maçta forma giymiş, 3 gol atıp 6 asistlik performans sergilemişti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor - Son Dakika