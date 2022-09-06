Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Valerien Ismael, İngiliz kanat oyuncusunu Kevin N'Koudou ile rekabete sokmayı planlıyor.

SOUTHAMPTON İLE OLAN SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ SONA ERİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusun bonservis bedeliyle kadroya katılması bekleniyor.



Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen Redmond, geçen sezon ise 32 maçta forma giymiş, 3 gol atıp 6 asistlik performans sergilemişti.