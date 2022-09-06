Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor

06.09.2022 11:46
Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor

Kanat rotasyonuna takviye arayışında olan Beşiktaş, Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Nathan Redmond'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle el sıkıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond ile anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Valerien Ismael, İngiliz kanat oyuncusunu Kevin N'Koudou ile rekabete sokmayı planlıyor.

SOUTHAMPTON İLE OLAN SÖZLEŞMESİ GELECEK YAZ SONA ERİYOR

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusun bonservis bedeliyle kadroya katılması bekleniyor.

Bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabilen Redmond, geçen sezon ise 32 maçta forma giymiş, 3 gol atıp 6 asistlik performans sergilemişti.

YORUMLAR
500
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'peşkeş' iddialarına bakanlıktan yanıt geldi Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti Beşiktaş'ta Dele Alli şoku! Sahalardan uzak kalacağı tarih netleşti

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
11:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir
11:29 Fenerbahçe'den stopere genç aday! 19 yaşındaki Nagalo'yu transfer etmek için çalışmalar başladı
11:30 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
11:29 Türkücü İsmail Türüt, Sedat Peker'e doğum günü şarkısı yazdığı için ifade verdi!
11:23 İcra affıyla hangi borçlar silinecek? Nereye müracaat edilecek? 6 milyon vatandaşın 30 milyar TL'lik icra borcu hakkında tüm merak edilenler...
11:13 Gram altın güne yükselişle başladı: 1.006 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Tunceli'de, 110 kişinin alınacağı 4 aylık temizlik görevlisi işi için 1.405 kişi başvurdu
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement