Beşiktaş'tan TBF Başkanı'na Ziyaret

Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başkan Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez ile siyah-beyazlı erkek basketbol takımının genel menajeri Nedim Yücel de yer aldı.
Geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Arseven, Tükenmez ve Yücel, Hidayet Türkoğlu ile görüş ve düşüncelerini paylaştı.
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