Beşiktaş'tan UEFA'ya ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

"Pazarlık yapmadık" dedi ama kulisler bu senaryoyu konuşuyor

Son haftaların en formda takımı Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini talep etti.

RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini istedi.