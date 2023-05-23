Beşiktaş'tan UEFA'ya ortalığı ayağa kaldıracak başvuru - Son Dakika
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Beşiktaş'tan UEFA'ya ortalığı ayağa kaldıracak başvuru

23.05.2023 20:45

Süper Lig devi Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun tescil edilmemesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Son haftaların en formda takımı Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini talep etti.

RESMİ BAŞVURU YAPTILAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan UEFA'ya ortalığı ayağa kaldıracak başvuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan UEFA'ya ortalığı ayağa kaldıracak başvuru - Son Dakika
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