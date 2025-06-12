BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında İstanbul Valisi Davut Gül'ü ağırladı.
Ziyarette İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam da yer aldı.
Başkan Serdal Adalı, ziyaretin sonunda İstanbul Valisi Davut Gül'e Beşiktaş'ın simgesi olan kartal heykeli hediye etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Vali Gül'e Ziyaret - Son Dakika
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