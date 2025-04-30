Beşiktaş'tan Yeni Proje İmzası

Beşiktaş: "Kulübümüz, Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan 15.382,49 m yüz ölçümüne sahip taşınmazımız üzerinde proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Projeden elde edilecek gelirle kulübümüz mali açıdan güçlü bir yapıya kavuşacaktır." - İSTANBUL