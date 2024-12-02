Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek
Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Pelin Gülçelik, Özge Özışık 4, Melek Uzunoğlu 3
1. Periyot: 17-19
Devre: 36-41
3. Periyot: 57-68
Beş faulle çıkan: 37.50 Winterburn (Beşiktaş)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 85-77 yendi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Tarsus'u 85-77 yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?