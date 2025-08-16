Beşiktaş, Taylan Bulut'u Transfer Etti - Son Dakika
16.08.2025 18:39
Beşiktaş, Almanya'nın Schalke 04'ten 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ, Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke 04'ten kadrosuna kattığı 19 yaşındaki genç sağ bek Taylan Bulut ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, nihai transferi hususunda Schalke 04 kulübüyle anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Taylan Bulut'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Taylan Bulut'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Bundesliga, Beşiktaş, Almanya

18:28
