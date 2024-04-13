Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." denildi.
Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağı kaydedildi.
Beşiktaş'ın ocak ayında göreve getirdiği 69 yaşındaki Portekizli teknik adam, çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?