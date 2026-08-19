Beşiktaş, Teknik Direktör ile Akşam Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Teknik Direktör ile Akşam Yemeğinde Buluştu

Beşiktaş, Teknik Direktör ile Akşam Yemeğinde Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş A Takımı, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeği yedi.

Beşiktaş Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik ekip, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: İHA

Vincenzo Italiano, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Teknik Direktör ile Akşam Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor Ünlü çiftin keyfine diyecek yok Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Ardahan’da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı Ardahan'da kuduz vakası nedeniyle bir bölge karantinaya alındı
Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi Acımasızca saldırdılar Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar
Bolu’da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu Bolu'da 69 yaşındaki kadın balkonunda ölü bulundu
Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi Otoyolda makas atarak giden 17 yaşındaki genç, feci kazada yaşamını yitirdi
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

08:23
Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
Türk S-400'leriyle ilgili yeni iddia: Rusya engel olmayacak
08:01
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail’den küstah Türkiye çıkışı
Sınırımızın dibindeki üssü vuran İsrail'den küstah Türkiye çıkışı
07:25
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
06:59
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
23:54
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu’na tepki
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 08:48:00. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Teknik Direktör ile Akşam Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.