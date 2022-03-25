Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

25.03.2022 22:41
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı takım, göreve getirilen Fransız teknik adam Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmandan önce Valerien Ismael'in futbolcularla tanışma toplantısı yaptığı bildirildi.

Antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından minyatür kalelerin kullanıldığı maçlar yaptığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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