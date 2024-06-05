Kötü geçen sezonu kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmayı hedefliyor. Takımın başına bu hedefe uygun bir ismi getirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, uzun süredir aradığı teknik direktörü buldu.
Uzun süredir teknik direktör arayışları sürdüren Beşiktaş, mutlu sona çok yakın. ESPN'in haberine göre siyah beyazlılar, Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer ile büyük ölçüde anlaştı.
siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile Fernando Santos'u getirmeden önce görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. Kartal, bu kez tecrübeli ismi ikna etmeye çok yaklaştı.
51 yaşındaki teknik adam, Molde, Cardiff City Manchester United'da görev yapmıştı. Solskjaer, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse teknik direktörlük kariyerinde 4. takımı çalıştırmış olacak.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika
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