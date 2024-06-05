Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor

Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş\'ın başına geçiyor

Uzun süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fernando Santos öncesinde de gündeme gelen ve görüşme gerçekleştirilen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile büyük ölçüde anlaştı. Solskjaer, son olarak efsanesi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı çalıştırmıştı.

05.06.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kötü geçen sezonu kupayla kapatan Beşiktaş, yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturmayı hedefliyor. Takımın başına bu hedefe uygun bir ismi getirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, uzun süredir aradığı teknik direktörü buldu.

SOLSKJAER'DE MUTLU SON

Uzun süredir teknik direktör arayışları sürdüren Beşiktaş, mutlu sona çok yakın. ESPN'in haberine göre siyah beyazlılar, Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer ile büyük ölçüde anlaştı.

SANTOS ÖNCESİ DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

siyah-beyazlılar, Norveçli çalıştırıcı ile Fernando Santos'u getirmeden önce görüşme gerçekleştirmişti ancak anlaşma sağlanamamıştı. Kartal, bu kez tecrübeli ismi ikna etmeye çok yaklaştı.

4. TAKIMI OLACAK

51 yaşındaki teknik adam, Molde, Cardiff City Manchester United'da görev yapmıştı. Solskjaer, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederse teknik direktörlük kariyerinde 4. takımı çalıştırmış olacak.

Manchester United, Fernando Santos, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: KRALINI ALDIK ŞİMDİ FENERBAHÇE DÜŞÜNSÜN 3 16 Yanıtla
    Alper: Aynen yaşayan efsane hoca solskajsjdjjsjsj 7 2
  • Talat Yelbuz: YASAYAN EFSANE Mİ KIM O 11 4 Yanıtla
    ferhat eser: yaprağı morinhonun eline vericek hoca adam premier liginin kralı BEŞİKTAŞ artık premier futbolu oynayacak 1 7
  • Gökhan Çelik: Bu kim 6 1 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Dünyaca ünlü kulüp batıran:) 5 0
  • Ramazan Bezci: Karakartal 0 1 Yanıtla
  • Hakan Korkmaz: para yok ne alıyor Sergen bütçe lig 5 ciligi garanti 1 0 Yanıtla

18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 19:01:23. #1.11#
SON DAKİKA: Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement