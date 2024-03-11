Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Bugün rakip bizden daha iyi oynadı, sorumluluk bana ait

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 mağlup bitirdikleri Gaziantep FK maçının ardından, "Bugün rakip bizden daha iyi oynadı, sorumluluk bana ait" dedi. Takımın kötü gidişatı ve baskı hissedip hissetmediğiyle ilgili soruya da cevap veren Santos, "Baskı hissetmiyorum" ifadesini kullandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş 46 puanda kalırken Gaziantep FK ise puanını 31'e yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Fernando Santos, "Bugün rakip bizden daha iyi oynadı. Savunmada daha iyilerdi ve fırsatlardan faydalandılar. Bugün biz yeterince iyi değildi. Sorumluluk bana ait. Bu sorumluluğu hoca olarak alıyorum. Rakibimiz bizden iyiydi. Bizim de bazı pozisyonlarımız vardı ama bugün mağlup olduk. İçeride takım olarak daha farklı bir oyun oynamamız gerektiğini konuştuk. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Rakibimizin analizini de yapmıştık ama istediğimiz sonucu alamadık. Sorumluluk bende, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Geçen hafta erken gol yedik ama baskı yaptık. Özellikle 1 puan alacak fırsatlar yakalamıştık ama bugün bunları yapamadık. Daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bugün kopuk ve daha bireysel oynadık. Daha önce maçı kazandığımız ama iyi oynamadığımız maçlar olmuştu ama bugün iyi oynamadık" ifadelerini kullandı.
"Baskı hissetmiyorum"
Takımın son haftalardaki kötü performansı ve bir tasarrufu olup olmayacağı ile ilgili soruya da cevap veren Santos, "Baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme baskısı. Bunun dışında bir baskı hissetmiyorum. İyi yapmadığımız şeyleri değiştirmek yapabileceğimiz en iyi şey olacak. Bu konuda da sorumluluğu ben alıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik Direktör Selçuk İnan, takımın başına geç geldiklerini ancak oyuncuların iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve hak ettikleri bir 3 puan aldıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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