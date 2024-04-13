Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor maçında tek değişiklik yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Başakşehir maçının 11'ine göre Samsunspor karşısında tek değişiklik yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, son oynadıkları Başakşehir müsabakanın 11'ine göre Samsun karşısında tek değişiklik yaptı. Santos, Vincent Aboubakar'ın yerine Jackson Muleka'ya görev verdi.
Siyah-beyazlılar, Samsunspor karşılaşmasına; Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bahtiyar Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy 11'i ile başladı.
Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Al Musrati, Umut Meraş ve Emrecan Tersi bekledi. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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