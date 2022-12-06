Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş'in Ronaldo hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıt gündem konusu oldu. Güneş, Neymar'ı istediğini ifade etti.

"NEYMAR'I İSTERİM"

Transfer gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, Caner Erkin ile herhangi bir görüşmesi olmadığını söylerken, esprili bir şekilde "Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere başlayın. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü" ifadelerini kullandı.