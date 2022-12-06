Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim - Son Dakika
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Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten "Ronaldo boşta alır mısınız?" sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim

06.12.2022 18:53

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'ya teklif yapılıp yapılmayacağı hakkında yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi. Güneş, "Neymar'ı isterim. Ronaldo zaten anlaşmış bir yerle. Kafasını karıştırmayalım" ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlılar'ın hocası Şenol Güneş'in Ronaldo hakkında yöneltilen soruya verdiği yanıt gündem konusu oldu. Güneş, Neymar'ı istediğini ifade etti.

Şenol Güneş'ten 'Ronaldo boşta alır mısınız?' sorusuna ilginç cevap: Neymar'ı isterim

"NEYMAR'I İSTERİM"

Transfer gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Güneş, Caner Erkin ile herhangi bir görüşmesi olmadığını söylerken, esprili bir şekilde "Oyuncuyla ilgili isim istiyorsanız Neymar'ı almak isterim mesela. İlla isim istiyorsanız siz de yarın görüşmelere başlayın. Ronaldo'yu istemiyorum şu anda. Çocuğun kafasını karıştırmayalım, anlamış çünkü" ifadelerini kullandı.

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Cristiano Ronaldo, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tecrübeli hoca Şenol Güneş'ten 'Ronaldo boşta alır mısınız?' sorusuna şaşırtan cevap: Neymar'ı isterim - Son Dakika


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