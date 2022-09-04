MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

04.09.2022 21:54
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü karşısında oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre sadece kaleci değişikliği yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, kalede Emre Bilgin, savunmada Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, kanatlarda Muleka, N'koudou, forvet arkasında Dele Alli, santraforda ise Weghorst'la başladı.

Teknik direktör Ismael, ligin ilk 4 haftasında kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu'nu bu karşılaşmada yedek kulübesinde oturttu. Ersin'in yerine kaleye 18 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin geçti. Geçen sezon Süper Lig'de 3 maçta süre alan Emre, bu sezon ilk kez siyah beyazlı formayı giydi.

Valerien Ismael, bu değişiklik dışında geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de oynayan isimleri değiştirmedi.

Josef de Souza sahalara döndü

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Sezon başı hazırlık kampında menisküsünden sakatlanan ve ameliyat edilen de Souza, MKE Ankaragücü maçıyla yeşil sahalara döndü.

Ömer Erdoğan ilk maçına çıktı

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Geçen hafta görevinden istifa eden Mustafa Dalcı'nın yerine getirilen Erdoğan, kadroda da önemli değişiklikler yaptı.

Vavacarsa Fatih Karagümrük'e 4-1 kaybeden kadroda ilk 11'de oynayan Sinan Osmanoğlu ve Jese Rodriguez yedek kulübesinde otururken, Pepe ise kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yerine takıma hafta içi katılan yeni transfer Tolga Ciğerci ile Atakan Çankaya ve Ariyibi ilk 11'de görev aldı.

Eryaman Stadı kapalı gişe

MKE Ankaragücü taraftarları zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli takımı yalnız bırakmadı.

Kapasitesi 20 bin 500 olan stadın tamamı sarı-lacivertli taraftarlarca dolduruldu.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmayı statta takip edemedi.

YORUMLAR
500
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Başkent'e indi Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya geldi
Kaynak: AA

Valerien Ismael, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı
21:27 Muğla'da deprem! Bir saat içinde 2 kez sarsıldı
21:17 A Milli Erkek Voleybol Takımı, ABD'ye yenilerek 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'ndan elendi
21:03 Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı
20:55 MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı
20:46 MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
20:45 Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 21:54:10. #1.12#
SON DAKİKA: MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement